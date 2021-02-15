Поперечный оплатил штраф Прокопьевой по делу об оправдании терроризма

https://static.news.ru/photo/6362a3a2-6fce-11eb-9776-96000091f725_660.jpg Данила Поперечный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стендап-комик Данила Поперечный оплатил штраф в 500 тысяч рублей журналистки Светланы Прокопьевой, которая была приговорена к выплате этой суммы по делу об оправдании терроризма.

Журналистка открыла на своей странице в Facebook сбор средств для оплаты штрафа, но вскоре закрыла его, пообещав отправить «лишние» средства в Центр защиты прав СМИ и другим правозащитным организациям.

Дело против журналистки возбудили в начале 2019 года. В своей колонке Прокопьева рассуждала о том, что совершивший самоподрыв в приёмной архангельского УФСБ Михаил Жлобицкий вырос в условиях запрета на инакомыслие. Лишение граждан легальных и ненасильственных способов выражения своих взглядов, по её мнению, подталкивает их к более радикальным действиям. Этот текст журналистка прочитала в эфире «Эха Москвы в Пскове», позже его напечатал сайт «Псковская лента новостей».

Впоследствии суд признал Светлану Прокопьеву виновной в публичном оправдании терроризма и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Вину журналистка не признала.

Как сообщал NEWS.ru, Поперечный еще летом прошлого года выразил готовность опалить штраф, назначенный судом журналистке Светлане Прокопьевой.