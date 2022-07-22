Попадание «Юнармии» под санкции объяснили страхом Запада перед детьми из РФ В ЛДПР заявили, что попадание «Юнармии» под санкции говорит о страхе Запада даже перед российскими детьми

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Внесение всероссийского движения «Юнармия» в санкционный список Евросоюза говорит о страхе Запада даже перед детьми из РФ, заявил NEWS.ru руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин. В партии подчеркнули, что боязнь объясняется еще и тем, что в РФ «не учат уже в школе менять пол и судиться с родителями».

Это лишь доказывает, что страх у Запада вызывают даже наши дети. Наверное, потому что у нас в России их не учат уже в школе менять пол, судиться с родителями из-за воспитания или забывать о ценностях своего родного общества, — указал представитель ЛДПР.

В четверг, 22 июля, Евросоюз ввёл новые санкции в отношении 57 физических и юридических лиц из России. Под ограничения попали, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемезов, актёры Владимир Машков, Сергей Безруков и другие. Также ограничительные меры были введены в отношении Сбербанка, в список попали фонд «Русский мир», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и военно-патриотическое движение «Юнармия». Под европейские санкции попали и некоторые родственники отечественных предпринимателей, в отношении которых уже были введены рестрикции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова следом назвала санкции Евросоюза в отношении России нелегитимными. По её словам, попытки давить на Москву не имеют никаких перспектив.