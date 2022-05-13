«Понравилось»: павлин перебил Лаврова на пресс-конференции в Душанбе

Сергей Лавров / Фото Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Речь главы МИД РФ Сергея Лаврова после заседания министров иностранных дел СНГ в Душанбе неожиданно была прервана криком павлина. Видео казуса появилось в Telegram-каналах: инцидент произошёл, когда Лавров перечислял итоги заседания и вынужден был прервать речь.

Понравилось, — с улыбкой прокомментировал глава МИД.

Ранее по итогам заседания Лавров заявил, что западные страны предпринимают попытки нанести ущерб союзническим отношениям стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, а также хотят укрепить своё влияние в Центральной Азии. Накануне он напомнил странам Центральной Азии, что Москва заинтересована в поддержании с ними добрых и конструктивных отношений. Он подчеркнул, что они традиционно характеризуются как гармоничные, равноправные и взаимовыгодные, а также представляют собой «яркий пример того, как следует выстраивать межгосударственное сотрудничество в XXI веке».