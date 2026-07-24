Помидоры по-чешски — закуска, которая не задержится на полке: сладкие томаты и острый лук в одной банке

Помидоры по-чешски — закуска, которая не задержится на полке: сладкие томаты и острый лук в одной банке

Беру крепкие помидоры, репчатый лук и пряный маринад — и за полчаса готовлю заготовку, которая выручит зимой. Помидоры остаются плотными, лук становится хрустящим, а чеснок и укроп добавляют аромата.

Ингредиенты

Томат (помидор) — 1 кг, лук репчатый — 200 г, вода — 1 л, уксус столовый 9% — 80 мл, масло растительное рафинированное — 80 мл, сахар-песок — 3 ст. л., соль — 2 ст. л., чеснок — 4 зубчика, лавровый лист — 4 шт., укроп — 4 шт., перец черный горошек — 15 шт.

Как готовлю

Сначала мою и стерилизую банки и крышки — делаю это в духовке, так удобнее. Помидоры мою, обсушиваю и режу толстыми кружочками, а лук — полукольцами. На дно каждой банки кладу лавровый лист, перец горошком, зонтики укропа и нарезанный чеснок. Сверху плотно укладываю слоями помидоры и лук, чередуя до самого верха. Тем временем варю маринад: в кастрюле довожу до кипения воду с солью и сахаром, вливаю масло и уксус, перемешиваю. Заливаю кипящим маринадом банки, сразу закатываю, переворачиваю вверх дном и укутываю одеялом до полного остывания.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Получилось настолько ярко, что я открыл банку прямо в тот же вечер. Главное открытие — лук. Он не горчит, а становится хрустящим и слегка жгучим, идеально оттеняя сладость плотных помидоров. Рекомендую подавать к жирному мясу или просто с черным хлебом — маринад выпьете до дна.