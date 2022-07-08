Пользователи «ВКонтакте» смогут записывать разговоры по видеозвонкам

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Пользователи «ВКонтакте» смогут заранее создавать ссылки на звонки, делиться ими с пользователями, запускать и завершать конференции по расписанию и автоматически включать запись беседы. Полученное приглашение позволит присоединиться к беседе через приложение «VK Звонки» или веб-версию платформы, сообщает пресс-служба социальной сети.

Фото: Пресс-служба ВКонтакте

Наши инструменты подойдут командам с любым опытом. Если вы хотите использовать простое готовое решение, то есть публичный API, который поможет автоматизировать задачи с использованием платформы «VK Звонки». Для большей кастомизации есть SDK, с помощью которого можно встроить звонки в свой продукт для бесшовной интеграции и использовать инфраструктуру соцсети, — заявил СТО «ВКонтакте» и «VK Звонков» Александр Тоболь.

Он напомнил, что главная задача социальной сети заключается в том, чтобы соединять людей, сервисы и компании при помощи простых и удобных инструментов коммуницирования. Тоболь подчеркнул, что в арсенале «ВКонтакте» имеется большой набор собственных разработок и значительный опыт в сфере технологий видеосвязи.

Ранее стало известно, что пользователей «ВКонтакте» будут предупреждать о подозрительном собеседнике в личной беседе или групповом чате, если алгоритмы зафиксировали подозрительную активность от этого человека. При этом пожаловаться на предполагаемого злоумышленника можно будет прямо в переписке.