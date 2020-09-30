Пользователи Пикабу нашли ошибку в вопросе на «Что? Где? Когда?»

https://static.news.ru/photo/1ae87832-0303-11eb-8f2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: chgktv/facebook.com

Редакторов интеллектуальной передачи «Что? Где? Когда?» обвинили в непрофессионализме. Телезрители заметили ошибку в вопросе. Причём для её идентификации были достаточны знания из школьной программы.

Вопрос, вызвавший волну возмущения, звучал так:

При определённых условиях некие аминокислоты превращаются в 1-пропенсульфеновую кислоту, которая, в свою очередь, при взаимодействии с ферментами превращается в 1-сульфинилпропан. Далее происходит его взаимодействие с некой жидкостью и образуется серная кислота.

От знатоков требовалось назвать, что в чёрном ящике. Ответить на вопрос они не смогли. А в чёрном ящике оказались нож и луковица. По версии автора этого вопроса, подобные реакции происходят, когда режут лук.

Однако по мнению пользователей сайта Пикабу, на которые обратил внимание «Царьград», в формулировке допущены грубейшие ошибки. Во-первых, речь идёт о другой кислоте — 1-пропансульфоновой, а во-вторых, при резке лука не может происходить такая химическая реакция.

При растворении указанного вещества в воде серная кислота образовываться не может. Разрезая ножом лук, практически невозможно запустить биохимические реакции, — уверены пользователи популярной интернет-платформы.

В комментариях они возмущаются тем, что редакторы программы не удосужились проверить информацию по вопросу, присланному телезрителем.

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