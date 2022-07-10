У геймеров возникли сложности с оплатой сервисов картами Visa и Masterсard Baza: пользователи игровых сервисов в России рассказали о проблемах с оплатой цифровых товаров картами Visa и Masterсard

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователи игровых сервисов и бирж сообщают о массовых проблемах с оплатой при попытке приобрести аккаунты, игровую валюту и другие цифровые товары при помощи карт Visa и Masterсard, передает Telegram-канал Baza. Администраторы платформ утверждают, что сложности связаны с работой Национальной системы платежных карт (НСПК), через которую проходят все внутрироссийские транзакции по картам международных платежных систем.

Один из пользователей пожаловался на то, что деньги за товары списались, однако заказ отмечен как «не куплен». Некоторые юзеры несколько раз пробовали оплатить покупку. Средства со счета списывались за каждую попытку, однако товары так и не поступили клиентам.

Администраторы одной из платформ сообщили, что на стороне НСПК наблюдаются технические проблемы.

Упал НСПК, единственный платежный шлюз России, который процессит все платежи, происходящие в стране, — говорится в сообщении администраторов одной из игровых платформ.

Администраторы биржи игровых аккаунтов FunPay заявили со ссылкой на партнеров, что платежи проходят, просто с небольшой задержкой.

В марте в НСПК сообщили, что Visa и Mastercard будут работать в России до конца срока действия. Подчеркивалось, что ими по-прежнему можно оплачивать покупки без ограничений.