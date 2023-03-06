«Получите, распишитесь»: Тимошенко о выходе РФ из Венского документа ОБСЕ Эксперт Тимошенко заявил, что выход из Венского документа ОБСЕ оправдан

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Решение России отказаться от предоставления данных о своих вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ оправдано и закономерно, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Михаил Тимошенко. Он отметил, что в условиях, когда Запад накачивает Украину оружием и разведанными, глупо раскрывать ему такого рода информацию.

Вообще, конечно, наглости западных стран можно только позавидовать. То есть они могут делать все, что угодно, а мы в свою очередь ради их спокойствия должны обо всём перед ними отчитываться. Но в этот раз, как говорится, получите, распишитесь, — заявил Тимошенко.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов объяснил РБК, что такое решение приняли ввиду недопустимости попадания военной информации к странам ОБСЕ. Всего соглашение, предусматривающее ежегодный обмен данными об армии, охватывает 57 государств.

Россия уведомила страны ОБСЕ о своем решении 16 января. В заявлении, которое Гаврилов направил председательствующему на форуме ОБСЕ по безопасности представителю Боснии и Герцеговины, говорилось, что РФ не будет предоставлять информацию о своих вооруженных силах за 2023 год.