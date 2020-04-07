Получены первые анализы врачей из закрытой на карантин больницы в Уфе

https://static.news.ru/photo/5b93fdb6-7893-11ea-b8dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/Global Look Press

Двое медиков из Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, закрытой на карантин из-за коронавируса, не заражены, сообщил главный врач медучреждения Эльза Сыртланова.

По её словам, работа больницы приостановлена с 6 апреля для проведения противоэпидемических мероприятий. Все сотрудники и пациенты находятся в здании до особого распоряжения.

Несколько наших сотрудников госпитализированы с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. Но уже у двоих из них получен отрицательный результат, — отметила она.

Сыртланова добавила, что в ожидании остальных результатов врачи не сидят сложа руки, а продолжают проводить операции и работать с документацией.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав Башкортостана сообщил о введении новых мер из-за распространения коронавируса. Республиканскую клиническую больницу закрыли на карантин. Причиной стала внебольничная пневмония пяти врачей и двух пациентов.