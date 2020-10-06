Половина россиян выступила против нерабочей недели из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/50ba5262-07dd-11eb-b894-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число россиян, выступающих против повторного введения «нерабочей недели» из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, ненамного больше, чем тех, кто считает целесообразным принятие данной меры.

Введение периода нерабочих дней, за то, чтобы такую меру повторить, высказались 40% респондентов по стране в целом. 50% всё-таки против этого, — цитирует «Интерфакс» главу ВЦИОМ Валерия Фёдорова, представившего 6 октября результаты социологического исследования.

Всероссийский опрос был проведён 30 сентября 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее Фёдоров сообщил, что 26% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян считают, что пандемия коронавируса завершится в течение полугода. Примерно столько же (24%) полагают, что окончания пандемии следует ожидать через год. Ещё 9% настроены более пессимистично. Они считают, что распространение коронавируса прекратиться только через два года. Окончания пандемии в ближайший месяц ожидают 3% опрошенных.

Большинство опрошенных (52%) высказались против повторного введения режима самоизоляции в случае серьёзного ухудшения эпидситуации. Готовы поддержать данную меру 45% участников опроса. Среди москвичей против самоизоляции 58% и за 38%.

Кроме того, 53% респондентов не хотят, чтобы школьники вновь уходили на дистанционное обучение. Согласны с таким ограничением в случае ухудшении ситуации 42% россиян. В Москве, напротив, с переводом школьников на удалёнку согласны 55% опрошенных и возражают против этого 37%.

6 октября в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Прирост стал максимальным с 11 мая. В общей сложности в РФ заразились более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции за время пандемии стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи. Россия продолжает оставаться на четвёртом месте по уровню заболеваемость COVID-19 в мире после США, Индии и Бразилии.