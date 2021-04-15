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Полным ходом: как прошла репетиция парада Победы в Подмосковье

15:10, 15 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На полигоне Алабино в Подмосковье прошла репетиция парада Победы. Участниками марша стали 12 тысяч человек, среди которых были офицеры, солдаты и сержанты. А в составе почётного караула можно было увидеть военнослужащих Сухопутных войск, ВМФ и ВКС. Также на репетиции было около 200 образцов военной техники, а в небе себя показали пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи».

Лучшие кадры с места событий — в галерее NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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