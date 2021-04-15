Полным ходом: как прошла репетиция парада Победы в Подмосковье

Утром 14 апреля в Среднеуральском женском монастыре силовики начали проводить операцию по выселению местных жителей. Все, кто находился на территории, покинули её, ворота опечатаны. Решение было принято из-за нарушения градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также пожарной безопасности.

Ранее монастырь находился под контролем схиигумена Сергия (Николая Романова). Его отлучили от церкви по решению церковного суда Екатеринбургской епархии и задержали. Кадры с места событий — в галерее NEWS.ru.