«Загнать в стойло»: Алкснис заявил о «политическом оттенке» в деле Квачкова Полковник Алкснис заявил о «политическом оттенке» в деле Квачкова о дискредитации ВС России

Фото: URA.RU/TASS

Владимир Квачков

Полковник авиации Виктор Алкснис в разговоре с NEWS.ru заявил, что в административном деле отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова о дискредитации ВС России есть «политический оттенок». По его словам, поддерживающих СВО, но ход боевых действий, решили «поставить всех на место, загнать в стойло».

Дело имеет чисто политический оттенок, ведь в течение полутора лет СВО Владимир Васильевич действительно выступал с резкой критикой происходящего на фронте. Причем с объективной критикой. В том числе и его позиция привела к тому, что мобилизацию провели. <...> Сейчас, я так понимаю, принято решение поставить всех на место, загнать в стойло. И, в том числе, начать с Квачкова, как с наиболее резкого критика, — отметил Алкснис.

Собеседник предположил, что «ситуация изменилась после мятежа Пригожина». Алкснис не исключил, что претензии могут возникнуть к нему, а также к экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что на 74-летнего отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова завели дело по административной статье 20.3.3 КоАП о дискредитации российской армии. Данную информацию подтвердила его жена Надежда. Канал отмечает, что полиция вызывала Квачкова в отдел 17 июля, но соответствующее извещение пришло с опозданием. Теперь полковник в отставке договаривается с силовиками о новой встрече. Информацию о возбуждении дела подтвердил участник движения «Общество. Будущее» Савва Федосеев в своем Telegram-канале.

Квачков рассказал Telegram-каналу Baza, что ранее получил извещение от МВД с требованием явиться в отдел. По словам полковника в отставке, он не заметил письма, поэтому никуда не пошел.

Квачков является ветераном Афганской войны и гражданской войны в Таджикистане. В 2005 году он был обвиняемым по делу о покушении на Анатолия Чубайса, в 2008-м его оправдал суд присяжных. В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам колонии по делу о попытке организации вооруженного мятежа. Затем ему сократили срок заключения до 8 лет. В феврале 2019 года приговор изменили в связи с частичной декриминализацией статьи об экстремизме. В том же году его освободили.