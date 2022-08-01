Политолог призвал российских туристов перестать унижаться перед финнами Политолог Наумов: россияне должны отдыхать на родине, а не унижаться перед финнами

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Прибрежный вид на остров Роварен и Финский залив, Эспоо, Финляндия

Политолог Сергей Наумов призвал российских туристов перестать унижаться перед финнами и отдыхать на Родине. Он подчеркнул, что россияне часами стоят в очереди на границе, а потом начинают жаловаться на финских таможенников, пишет Live 24. Эксперт также посчитал лицемерной петицию о переименовании Финского залива.

Люди готовы часами штурмовать финское консульство, стоять в очередях на границе, а потом жаловаться на унижения со стороны финских таможенников. Спрос огромный, в ближайшее время получить визу просто невозможно. Настолько велико желание у русских туристов потратить деньги в стране, поддержавшей санкции, — прокомментировал эксперт.

Наумов также с иронией отметил, что стоять на границе с Финляндией россияне не перестали, но выступили с инициативой переименовать Финский залив. Он не думает, что власти всерьез воспримут эту идею, однако назвал ее хорошим информационным поводом.

Член топонимической комиссии и правления Союза краеведов Петербурга Алексей Ерофеев ранее рассказал, что переименовать Финский залив в Котлино озеро по желанию активистов невозможно. По его словам, название водоема давно закрепилось как историческое. Кроме того, изменение названия водоема может окончательно испортить отношения России и Финляндии.