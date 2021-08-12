Политолог назвал особенность предстоящих выборов в Подмосковье

В 2021 году в Подмосковье явка на выборы будет куда больше, так как необходимо будет проголосовать за кандидатов в Госдуму и региональный парламент. Об этом «360» сообщил генеральный директор Центра развития региональной политики (ЦРРП), политолог Илья Гращенков.

В Подмосковье выборы в Госдуму и областную уже третий раз вроде проходят в один и тот же день. По практике они примерно находятся на уровне 50%. Если люди приходят на выборы в Госдуму, то вряд ли они не проголосуют за кандидатов в Мособлдуму, — отметил эксперт.

Кроме того, раньше явка была всего в районе 40%, поэтому от нововведения в виде трёхдневного голосования есть свои плюсы. В частности, это касается тех, кто раньше не мог проголосовать за один день ввиду сильной занятости или нахождении на даче, отметил политолог.

На сегодняшний день можно впервые в истории России наблюдать расширение конкуренции на выборах за счёт введения новых партий. В целом выборы в Мособлдуму всегда были конкурентными, просто сейчас поменялись условия, которые способствуют увеличению явки и возможностям голосования, заключил Гращенков.

Ранее стало известно, что власти Москвы планируют разыграть автомобили и квартиры в столице среди избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму через электронную систему.