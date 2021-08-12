Участникам онлайн-выборов в Москве пообещали розыгрыш машин и квартир

Власти Москвы планируют разыграть автомобили и квартиры в столице среди избирателей, проголосовавших на выборах в Госдуму через электронную систему. Об этом говорится на сайте программы «Миллион призов», которая была создана для вручения подарков на голосовании по поправкам в Конституцию.

Победители могут получить однокомнатную квартиру в столице, автомобиль или призовые баллы, которые можно обменять на поощрения партнёров.

С инициативой о розыгрыше жилья выступила Московская торгово-промышленная палата. Её президент Владимир Мохте рассказал, что призовой фонд составляет 100 автомобилей и 20 квартир, передаёт ТАСС.

Призываю всех, кто планирует принимать участие в голосовании, сделать это в электронном виде, потому что это удобно, безопасно и, как выясняется, довольно выгодно и интересно, — подчеркнул он.

Единый день голосования в 2021 году в России пройдёт с 17 по 19 сентября. Гражданам предстоит выбрать депутатов Государственной думы. Этот орган будет избран на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам.

На этих выборах гражданам не будет доступна онлайн-трансляция с избирательных участков. Для наблюдения нужно будет посетить специальный центр. В ЦИК объяснили нововведение переходом на трёхдневное голосование. Представители оппозиции и объединений наблюдателей считают, что комиссия ограничивает прозрачность волеизъявления россиян. По мнению правозащитника Григория Мельконьянца, ограничение доступа к видеонаблюдению является попыткой «скрыть от общества те события, которые будут происходить три дня и две ночи на избирательных участках».