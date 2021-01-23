Политолог: акции протеста на Дальнем Востоке прошли не по планам оппозиции

https://static.news.ru/photo/ad4f82b4-5d54-11eb-a7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalnykhv/twitter.com

Акции протеста в поддержку арестованного основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в дальневосточных городах не собрали того количества сторонников, на которое рассчитывала оппозиция, считает кандидат политических наук Дарья Кислицына.

Как Дальний Восток вышел на митинги — это совсем не то, чего ожидала оппозиция. Протесты были очень немногочисленными, — приводит слова эксперта URA.RU.

Она отметила, что несмотря на многочисленные призывы в Сети, подростки не вышли на митинги. По мнению политолога, оппозиции не удалось привлечь запланированное число людей.

Кислицына подчеркнула, что митинги в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собирали значительно больше неравнодушных.

Ранее NEWS.ru писал, что в дальневосточных городах в субботу, 23 января, к настоящему моменту уже задержаны несколько десятков участников акций протеста против ареста оппозиционного политического деятеля Алексея Навального. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах и журналисты с места событий.