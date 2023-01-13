Политика Михаила Лобанова выпустили из спецприемника «Сахарово»

Фото: Соцсети

Михаил Лобанов

Экс-кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ и сотрудник МГУ Михаил Лобанов выпущен из спецприемника «Сахарово», там он провел 15 суток по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотрудникам полиции) после того, как к нему в дом пришли сотрудники правоохранительных органов с обысками по делу «Утра февраля», передает Telegram-канал SOTA. Обыски проходили 29 декабря, в тот же день его и задержали.

Одна из встречающих Лобанова встала возле ИВС в одиночный пикет.

В день обысков полицейские заявили, что Лобанов изначально не открывал им дверь. После того как они пробрались в его квартиру, тот стал размахивать руками и хватать силовиков за одежду, добавили они.

По словам супруги Лобанова Анастасии Запольской, сотрудники правоохранительных органов изъяли из квартиры всю технику, а после обысков у политика была рассечена губа. Супруги вместе на суде заявили, что не оказывали сопротивления полицейским. Суд посчитал их заявления неубедительными.

Обыскам Лобанова предшествовал визит сотрудников правоохранительных органов в квартиру участницы группы Pussy Riot Риты Флорес. В рамках следственных мероприятий силовики изъяли из дома всю технику. Флорес проходит свидетельницей по уголовному делу в отношении издателя «Медиазоны» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).