https://static.news.ru/photo/08191a62-eb1d-11e9-b4a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: gov.cap.ru/Global Look Press

Поликлиника № 4 станет объектом проверки областного Минздрава в Красноярске из-за предполагаемых приписок по диспансеризации. Сообщение о фальсификации данных появилось на странице депутата краевого парламента Ильи Зайцева в Facebook.

Депутат сообщил, что сотрудники поликлиники сами вносили сведения о прохождении двух этапов диспансеризации пациентов, тогда как те даже не знали об этом. А некоторые и вовсе физически не могли явиться на осмотр.

Сведениями заинтересовалась краевое правительство. Минздрав намерен привлечь страховую компанию, которая должна непосредственно контролировать качество медпомощи. Большая плановая проверка в поликлинике № 4 намечена на конец октября, говорится в сообщении ведомства . Такие большие плановые проверки раз в год проходят все медучреждения.

В краевом Минздраве не верят в приписки: медучреждению невыгодно этим заниматься, так диспансеризация стоит в среднем 1700 рублей, а штраф за нарушение — вдвое больше. В прошлом году системных приписок не наблюдалось, чаще всего роль играл человеческий фактор.

Ранее News.ru сообщал, что как минимум десять работников медицинской отрасли в Тверской области стали подозреваемыми по делу о фальсификации медицинских документов в целях отмывания денег. О «деле врачей», под которое попали местные хирурги, с волнением пишут тверские журналисты.