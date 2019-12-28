https://static.news.ru/photo/64ccf338-2b54-11ea-b774-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Полиграфическую продукцию, изготовляемую по заказу Росгвардии, могут отнести к гостайне. Речь идёт о методах и способах изготовления бланков лицензий, удостоверений и прочего.

Соответствующий проект указа президента размещён на федеральном портале нормативных правовых актов. Цель документа — обезопасить продукцию для Росгвардии от подделок.

Полиграфическая продукция для Росгвардии относится к защищённой, к её изготовлению предъявляются особые требования. Планируется, что указ вступит в силу летом наступающего года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 2020 года правила доступа к государственной тайне будут серьёзно ужесточены. Ведомственный приказ с новыми инструкциями подготовили в Министерстве обороны России. Об этом стало известно во вторник, 10 декабря.