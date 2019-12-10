https://static.news.ru/photo/af07227e-1b29-11ea-a680-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

С 2020 года правила доступа к государственной тайне будут серьёзно ужесточены. Ведомственный приказ с новыми инструкциями подготовили в Министерстве обороны России. Об этом стало известно во вторник, 10 декабря.

После вступления правил в силу каждый служащий, получающий доступ к секретным документам, должен будет оформлять разрешение на работу каждый раз при переводе в новую часть. По этому поводу высказался генерал КГБ в отставке Борис Курдюмов. Он отметил, что ужесточение правил доступа необходимо. Однако обязанность всякий раз оформлять разрешение Курдюмов назвал «перегибом».

Также в документах от Минобороны прописывается, какой орган военного управления и в каких случаях оформляет допуск военнослужащим, призывникам, будущим контрактникам и не только. Кроме того, согласно новым инструкциям, появляется понятие «временный допуск». Служащий сможет его получить на период исполнения обязанностей, передаёт сайт телеканала «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает временное ограничение на выезд из России для отставных сотрудников ФСБ.

Запрет покидать страну будет действовать в отношении бывших силовиков в течение пяти лет со дня их увольнения с военной службы. Принятие соответствующих решений отнесено к компетенции ведомства.