Отделы МВД оснастят дополнительными огнетушителями на случай атак БПЛА SHOT: МВД России оснастят дополнительными огнетушителями на случай атак БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России оснастят дополнительными комплектами огнетушителей на случай атак украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. По информации канала, средства пожаротушения появятся на верхних этажах подведомственных зданий. Кроме этого, с сотрудниками полиции проведут тренировки, чтобы они смогли тушить огонь до приезда пожарных, говорится в материале.

По данным SHOT, территориальные органы МВД получили приказ проверить все эвакуационные пути на подведомственных объектах, а также наладить работу автоматических систем пожаротушения на фоне непрекращающихся атак беспилотников ВСУ. Кроме этого, должна быть отрегулирована работа камер видеонаблюдения и организовано патрулирование на объектах МВД. Особое внимание будет уделено вызову пожарных и других экстренных служб при возгораниях, а также срочной эвакуации людей. SHOT утверждает, что первые подобные тренировки с инструктажами пройдут в ближайшие дни.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 5 сентября российские военные предотвратили атаки беспилотников на объекты Москвы. По данным градоначальника, аппараты были сбиты в Тверской и Калужской областях, а также в Истринском районе Подмосковья. При этом в последнем случае, по предварительным данным, обломки беспилотника при падении повредили бытовой объект. По его словам, в настоящее время идет устранение последствий ЧП.

Позднее Минобороны сообщило, что российские военные утром 5 сентября предотвратили атаку украинских военных с применением беспилотного летательного аппарата. По данным оборонного ведомства, инцидент произошел в Истринском районе Подмосковья.