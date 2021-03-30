Появилось видео с места спецоперации ФСБ по задержанию стрелка в Мытищах

В подмосковном элитном посёлке Вешки продолжается штурм коттеджа, в котором забаррикадировался 61-летний Владимир Барданов, открывший стрельбу по сотрудникам Росгвардии.
На кадрах слышны непрекращающиеся громкие хлопки и чёрный дым, который валит из дома, где проходит спецоперация. Силовики также запустили дрон, чтобы обследовать местность сверху. Как пишет Telegram-канал Mash, в ходе штурма задействован отряд спецназа «Гром», их бронетранспортёр запечатлела камера журналистов.
Как сообщал NEWS.ru, силовики утром 30 марта пришли к Барданову в дом на улице Прибрежной в КП «Новые Вешки» для задержания по делу о хранении оружия. Мужчина открыл по ним стрельбу из окна, следом он кинул две гранаты, одна из которых взорвалась. Cтрелок также находился в федеральном розыске по делу о краже, позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.