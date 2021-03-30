Появилось видео с места спецоперации ФСБ по задержанию стрелка в Мытищах

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Путин не стал устраивать публичную вакцинацию от коронавируса. По его словам, российский лидер не считает нужным демонстрировать это перед камерами. Для него важен сам факт вакцинации, подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что говоря о нежелании «обезьянничать», Путин прежде всего хотел показать «своё видение» и выполнить данное ранее обещание вакцинироваться от COVID-19. При этом он отметил, что в Кремле не...