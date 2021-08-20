Полиция не назвала причину рейда в мечеть Котельников и взбесила мусульман

Духовное управление мусульман Московской области возмутилось массовым задержанием мусульман в Котельниках. В организации отметили, что рейд правоохранителей пришёлся на время молитвы. Об этом говорится на официальном сайте Совета муфтиев России.

Отмечается, что до настоящего времени полиция официально так и не назвала причину рейда, из-за которого было прервано пятничное богослужение мусульман.

В священный для всех мусульман пятничный день, 20 августа 2021 года, когда мусульмане г. о. Котельники собрались на коллективную молитву, в мусульманский центр вторглись сотрудники правоохранительных органов, — сказано в сообщении.

Священнослужители отметили, что прекрасно осознают, какая ответственность лежит на органах правопорядка и силовых структурах. Они обязаны обеспечивать безопасность россиян. Но духовенство возмущено и обеспокоено «бесцеремонными методами проведения подобных проверок и рейдов».

Духовное управление мусульман намерено подать заявление с требованием прекратить оскорбляющие и попирающие права верующих проверки.

20 августа более 140 граждан ближнего зарубежья были доставлены в отдел полиции города Котельники после того, как в одной из мечетей была произведена проверка. Ещё 60 человек были доставлены в отдел полиции «Люберецкое». В целом СМИ писали более чем о 600 задержанных.