Полиция ищет подростков, затушивших Вечный огнь в Петербурге

https://static.news.ru/photo/089d41f2-8adb-11eb-b072-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подростков, которые затушили снегом Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы ГУ МВД по городу и Ленобласти, сообщение о случившемся поступило 21 марта в 16:39. Неизвестные затушили пламя Вечного огня в Верхнем парке и скрылись.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что двое неизвестных подростков снегом затушили пламя и скрылись в сторону улицы Равенства, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории парка Победы в городе Тольятти (Самарская область) был потушен Вечный огонь. Это произошло в результате хулиганских действий троих подростков. Инцидент случился в субботу, 20 марта. Подростки в возрасте от 13 до 15 лет занимались хулиганством в парке Победы и потушили Вечный огонь. К настоящему моменту его работу уже восстановили.