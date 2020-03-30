https://static.news.ru/photo/b463840a-731d-11ea-88f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сотрудники полиции, которые займутся контролем самоизоляции в Москве и Подмосковье, будут сопровождать нарушивших условия карантина россиян до дома.

По словам депутата Мосгордумы Сергея Севостьянова, если силовики увидят группу из двух и более людей, то они проинформируют их об указе, который запрещает покидать гражданам свои дома в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Если причина нахождения на улице не соответствует предъявляемым требованиям, то полицейские будут требовать от людей вернуться домой и провожать их до места жительства, — цитируют его «Известия».

В случае отказа будет составлен протокол административного правонарушения.

Как ранее писал NEWS.ru, москвичи стали серьёзнее относиться к мерам карантина в связи с пандемией коронавирусной инфекции и соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.