Сотрудники полиции, которые займутся контролем самоизоляции в Москве и Подмосковье, будут сопровождать нарушивших условия карантина россиян до дома.
По словам депутата Мосгордумы Сергея Севостьянова, если силовики увидят группу из двух и более людей, то они проинформируют их об указе, который запрещает покидать гражданам свои дома в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
Если причина нахождения на улице не соответствует предъявляемым требованиям, то полицейские будут требовать от людей вернуться домой и провожать их до места жительства, — цитируют его «Известия».
В случае отказа будет составлен протокол административного правонарушения.
Как ранее писал NEWS.ru, москвичи стали серьёзнее относиться к мерам карантина в связи с пандемией коронавирусной инфекции и соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
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