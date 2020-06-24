Полицейские решили разогнать отдыхающих на Патриарших прудах

https://static.news.ru/photo/1aa246e4-b643-11ea-92f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Москве сотрудники правоохранительных органов приехали на Патриаршие пруды после жалоб местных жителей. У водоёма собрались молодые люди, которые загорали там и веселились.

Полицейские решили просто разогнать отдыхающих. При этом они не объясняют требование покинуть сквер, сообщает Telegram-канал «Подъём».

Ранее NEWS.ru писал, что жители домов в районе Патриарших прудов в Центральном административном округе Москвы вечером 16 июня устроили массовый сбор, на котором собирали подписи в поддержку требования о запрете шумных вечеринок.

Столичная прокуратура отреагировала на информацию в СМИ о многочисленных обращениях жителей Пресненского района о нарушениях общественного порядка. Надзорное ведомство постановило принять меры по пресечению преступлений и правонарушений в этом районе.

С 1 июня в Москве разрешены прогулки в парках при условии соблюдения дистанции и наличии средств защиты. Однако запрещается садиться на лавочки, заходить в беседки, на детские и спортивные площадки.

Представители Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что пандемия на планете набирает обороты. По оценке Мурашко, возможность второй волны COVID-19 в мире будет зависеть от иммунитета и интенсивности распространения вируса.

РФ занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире с 606 881 подтверждённым диагнозом COVID-19. На первом месте США — 2 347 022 человека, на втором Бразилия — 1 145 906. Также в первой десятке стран — Великобритания, Испания, Италия, Индия, Перу, Иран, Чили.

Считается, что эпидемия останавливается при появлении иммунитета к инфекции у значительной части населения. Это и называется коллективным (популяционным) иммунитетом. Он приобретается двумя путями: естественным (люди должны переболеть) и в результате вакцинации.