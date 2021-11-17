Полицейских в Краснодаре заподозрили в подкидывании наркотиков задержанному

Начальника полиции в речном порту Краснодара Владимира С. и бывшего сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков транспортной полиции города Константина Г. обвинили в превышении должностных полномочий и незаконном хранении наркотиков. Об их предполагаемом сговоре стало известно благодаря показаниям знакомого одного из стражей порядка, сообщает KP.RU.

В декабре 2019 года Владимир С. задержал в Краснодаре 35-летнего мужчину со свёртком в руках. Впоследствии Константин Г. составил рапорт и протокол личного досмотра задержанного. Согласно заключению эксперта, у мужчины были обнаружены наркотики массой 0,67 грамма.

По показаниям свидетеля, полицейские подкинули задержанному наркотики. По его словам, они хотели повысить показатели работы, что сулило им премию или повышение.

По указанию и. о. начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков я привёз мужчину в речной порт Краснодара. Там находилось наркотическое вещество. Спрятано оно было в подоконнике второго окна старого здания. При мне он достал и передал в руки человека. А после его задержали около магазина, — рассказал знакомый Константина Г.

Во время разбирательств в марте 2020 года было возбуждено уголовное дело в отношении Владимира С. По делу также проходит Константин Г.

Источник в правоохранительных структурах сообщил, что Владимир С. более девяти лет работает в ОВД. Должность начальника полиции он занимает с июля 2019 года, а в августе 2021-го получил строгий выговор.

При этом Константин Г. был уволен из органов правопорядка 1 апреля 2020 года в связи с проступком, порочащим честь и достоинство сотрудника ОВД. После увольнения он попал в скандал, также связанный с наркотиками. Машину без номеров, в которой ехал Константин, остановили на посту ДПС. В ней нашли свёртки с наркотическим веществом.

Ранее стало известно, что московские полицейские забрали у мужчины 1 млн рублей. По словам стражей порядка, они заподозрили его в том, что он «закладчик». Подозреваемые задержаны, их обвинили в грабеже в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.