Полицейские получат полномочиями силовых ведомств

Сотрудники полиции получат права, которыми обладают представители таких силовых ведомств, например, вскрывать автомобили в случае угрозы жизни и здоровью граждан, как это могут сделать сотрудники Росгвардии.
Так, в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность, например, лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первичной медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен ребёнок, полиция наделяется правом вскрытия транспортного средства, — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Там отметили, что сейчас аналогичные полномочия предоставлены войскам Нацгвардии РФ.
Как ранее писал NEWS.ru, кабмин РФ внёс в Госдуму законопроект о предоставлении сотрудникам полиции права вскрывать автомобили.
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