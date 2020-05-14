Полицейские получат полномочиями силовых ведомств

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Обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан останется в СИЗО. Первый апелляционный суд Москвы отклонил жалобу на продление ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Жалоба защиты на продление срока содержания под стражей отклонена, — заявил адвокат мужчины Владимир Жеребенков. Гражданин США останется в СИЗО до 13 сентября. Уилан был задержан 28 декабря 2018 года...