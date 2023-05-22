Покупателей мерча Noize MC и Земфиры хотят проверить на финансирование ВСУ

Фото: Anton Belitsky /Russian Look/Global Look Press

Земфира

Общественное движение «Ветераны России» требует проверить на предмет финансирования ВСУ покупателей продукции иностранных агентов, таких как певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и рэпер Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает Telegram-канал SHOT. По мнению членов организации, исполнители больше не могут зарабатывать на концертах, поэтому получают основную часть дохода с продажи мерча.

Канал пишет, что если проверять покупателей продукции на предмет финансирования ВСУ, продажи мерча резко упадут и артисты, высказывавшиеся против специальной военной операции, потеряют доход.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев добавил, что если артисты извинятся перед россиянами, то статус иноагента с них может быть снят. При этом он предложил, чтобы 50% доходов с каждого концерта уходили на нужды Донбасса.

Считаю, что каждый из них должен публично извиниться перед россиянами. Я бы ещё предложил обязать каждого из бывших иноагентов, если его исключат из списка, отдавать 50% прибыли с каждого концерта на нужды Донбасса, — сказал Гусев.

Ранее Земфира подала иск к Министерству юстиции с требованием признать включение в перечень иностранных агентов незаконным.