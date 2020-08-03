Покрас Лампас рассказал о тайном тексте на граффити в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/a6bc3dee-d5bd-11ea-8c5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pokraslampas/instagram.com

Скандальное граффити в Екатеринбурге, восстановленное уличным художником Покрасом Лампасом (Арсений Пыженков), несло в себе тайный текст.

Об этом заявил сам Лампас в своём Instagram.

"Товарищ, помни: цензура не должна влиять на искусство". Это настоящий текст моего восстановленного "Метасупрематического креста" в Екатеринбурге, — написал он.

Покрас Лампас заявил, что в прошлом году при восстановлении работы он и его коллеги решили остановить конфликт вокруг площади. Но при этом он решил сохранить своё независимое художественное высказывание, которым и стал зашифрованный текст.

Художник отметил, что о тайном тексте не знал никто, кроме узкого круга друзей, и, несмотря на то что надпись попала крупным планом на многие фотографии СМИ, она осталась незамеченной.

Крест из фрагментов манифеста Казимира Малевича, как писал News.ru, Покрас Лампас с помощью волонтёров нарисовал на площади более шести тысяч квадратных метров во время фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Однако картина долго не продержалась: уже через несколько дней дорожные рабочие начали укладывать поверх неё асфальт.