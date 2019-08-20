https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Наталья Поклонская рассказала, как во сне к ней явился святитель Лука Крымский и помог избавиться от болезни. Высшие силы подоспели в тот момент, когда у депутата Госдумы возникли осложнения после операции.

О случившемся с ней чуде Поклонская рассказал после посещения Среднеуральского женского монастыря. Вместе со своим духовником схиигуменом Сергием она записала видеообращение, которое опубликовал YouTube-канал движения « Царский крест ».

Помолившись нашему святителю Луке перед сном я положила рядом его книгу с его изображением и уснула. Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, садится рядышком и говорит: "Не бойся, это я пришёл, я тебя полечу". И он на рану, где была операция и произошло загноение, наложил мазь. Я проснулась, умылась, и у меня всё прошло, — отметила депутат.

Ранее Поклонская заявила, что у неё нет одержимости Николаем II. По её мнению, сохранение памяти о святомученичестве царской семьи — это «долг любого порядочного человека, который дорожит правдой, людьми и верой».