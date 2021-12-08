Поклонская рассказала про главную ошибку на посту депутата

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что повела себя неправильно во время скандала вокруг киноленты «Матильда». Она пояснила, что не должна была навязывать людям своё мнение и требовать запрета картины, так как не имела на это права. Об этом она рассказала в интервью журналу Tatler.

Есть ошибки, которые совершала, зная, что это ошибка, сознательно её допускала. Есть ошибки, которые совершила, не подозревая об этом. Ошибка с «Матильдой» в том числе. Возвращалась потом к ней несколько раз, проигрывала всю эту историю и поняла, что так нельзя. Нельзя навязывать, — поделилась Поклонская.

Она добавила, что у людей есть право выбора, а она не «высший судья». Она отметила, что в той ситуации погорячилась, но ценит полученный опыт.

Ранее новоиспечённый посол Российской Федерации в Республике Кабо-Верде Наталья Поклонская показала, как проводит своё утро. Сразу после пробуждения, в ночной сорочке, она устроила небольшую экскурсию по своему дому в Крыму. Видеозапись опубликована в Instagram.

Поклонская показала свою спальную, затем ванную, а также вид из окна в гостиной. Она также приготовила кофе и насладилась компанией своего кота по кличке Томас. Многие подписчики удивились откровенности бывшего депутата Государственной думы, а другие, наоборот, похвалили за открытость и искренность.