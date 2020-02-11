https://static.news.ru/photo/fc3be9f8-4ce8-11ea-a76e-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская считает, что для противостояния «фашистским прихвостням» необходимо специальное решение ООН. По её словам, следует создать перечень исторических личностей, оправдание которых недопустимо ни при каких условиях.

При обсуждении таких людей не должно быть полутонов. Важно продемонстрировать, что весь мир выступает против сторонников фашизма «единым фронтом», уверена она.

Если они перестанут получать немое одобрение из-за рубежа, поверьте, сразу прикроют все эти кружки доморощенных Гитлеров недоделанных, — подчеркнула политик.

Она отметила, что заигрывающие с нацистской идеологией компании и люди должны подвергнуться международному осуждению и изоляции, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Первомайский районный суд Омска признал местного жителя Дениса Алексеева виновным в распространении нацистской символики. Мужчина опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» фотографию наклейки с надписью «можем повторить» на стекле машины.