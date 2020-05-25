Поклонская отреагировала на предъявленные ей прокуратурой Украины обвинения

https://static.news.ru/photo/e49b7882-9ecc-11ea-8865-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала обвинения в создании ею преступной организации в Крыму. По данным украинских СМИ, их предъявила Генпрокуратура Украины. Парламентарий назвала происходящее симуляцией.

Ранее украинские издания, со ссылкой на пресс-службу «прокуратуры автономной республики Крым», входящей в Генпрокуратуру Украины, сообщили, что помимо создания преступной группировки, депутат обвиняется в похищении людей, нарушении законов и обычаев войны и в госизмене, передаёт РИА Новости.

Подобные заявления, как и оскорбления, расцениваю как угрозу и оказание давления на меня по политическим мотивам и в связи с выполняемыми мной должностными обязанностями. Это месть за мой отказ выполнять преступные приказы лиц, организовавших в 2013-2014 годах в Украине государственный переворот и вооружённым путем захвативших власть в стране, — написала в своём Telegram-канале Поклонская.

Также она отметила, что украинские правоохранители, по её мнению, занимаются симуляцией, «живут и работают в виртуальном мире», и подчеркнула, что достоверно ей о данных уголовных делах ничего не известно.

Как писал NEWS.ru ранее, депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказал, что крымчане просят её вернуться и вновь возглавить прокуратуру республики. Парламентарий поблагодарила жителей полуострова за доверие и положительную оценку её работы в качестве главы надзорного ведомства. При этом отметила, что возвращение в Крым зависит не от неё.