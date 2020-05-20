Крымчане просят Поклонскую вернуться на пост прокурора

https://static.news.ru/photo/b3ca7552-9a97-11ea-af5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказал, что крымчане просят её вернуться и вновь возглавить прокуратуру республики.

Парламентарий поблагодарила жителей полуострова за доверие и положительную оценку её работы в качестве главы надзорного ведомства. При этом отметила, что возвращение в Крым зависит не от неё.

Я человек команды, и где руководство скажет работать и служить Родине, там я и приложу максимум своих сил, — сказала депутат в интервью РИА Новости.

Поклонская добавила, что прокуратура Крыма создавалась с учётом опыта службы в Генпрокуратуре Украины. По её словам, сегодня этот институт в соседнем государстве полностью уничтожен, а люди его возглавляющие ничего общего с прокуратурой не имею.

Ранее NEWS.ru писал, что Поклонская раскритиковала предложение посла Украины в Германии Андрея Мельника заключить пари о будущей судьбе полуострова с бывшим канцлером Герхардом Шрёдером. Эту идею она назвала позором украинской дипломатии.