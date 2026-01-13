Поисковик оценила шансы найти пропавшую семью Усольцевых с приходом весны

Вероятность обнаружить весной тела пропавших в Красноярском крае членов семьи Усольцевых, даже если их гибель стала результатом несчастного случая в дикой природе, есть, высказала мнение в разговоре с РИА Новости руководитель поискового отряда «ПримПоиск» Кристина Вульферт. По ее словам, с наступлением благоприятных погодных условий поисковые группы смогут проверить ранее недоступные участки обширной территории.

Да, шанс всегда есть. Людей находят через 20 лет там, где вообще в принципе невозможно было бы найти. Конечно, шанс есть. Ребята-поисковики, полиция — грамотные люди, плюс сейчас век технологий, где каждый маршрут и шаг записан. И ребята, проанализировав проделанную работу, опять поднимутся на поиски, когда будет хорошая погода, хорошие возможности, — сказала она.

Вульферт отметила, что успех в таких операциях зачастую зависит от практики и стечения обстоятельств. Несмотря на огромную территорию поисков и помощь неравнодушных людей со всей страны, главным остается желание дать родственникам возможность проститься с близкими, отметила она.

Ранее ChatGPT в ответ на запрос корреспондента NEWS.ru предположил, что семью Усольцевых, вероятнее всего, найдут поздней весной или ранним летом. По «мнению» нейросети, вероятнее всего, супругов с пятилетней дочкой случайно обнаружат охотники в овраге.

Семья Усольцевых бесследно пропала 28 сентября 2025 года, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка в Красноярском крае. В поиске супругов приняли участие свыше 1,4 тыс. неравнодушных людей из разных уголков России. Рассматривались разные версии их исчезновения — от побега за границу до похищения НЛО. Некоторые эксперты полагали, что Усольцевы попали в параллельный мир.