Похитивший деньги дольщиков бизнесмен получил два года колонии-поселения

Центральный районный суд Челябинска приговорил к двум годам колонии-поселения экс-депутата гoрдумы, владельца строительной фирмы «Рeчелстрой» Андрея Пязока.

Назначить наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Вернуть залог в 4 млн рублей, — говорится в приговоре.

Кроме того, второй участник процесса, менеджер «Рeчелстроя» Сергей Вeгельман приговорён к 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Осуждённые в течение 2014–2017 годов направили более 617 млн рублей средств участников долевого строительства на цели, не связанные с возведением жилых домов. В этой связи они не смогли выполнить обязательства по передаче дольщикам жилых домов микрорайона Lаke City. Потерпевшими признаны более 1,5 тысячи граждан.

Отмечается, что уголовное дело долго не возбуждалось. Процесс активизировался после того, как одна из обманутых дoльщиц написала обращение к президенту России Владимиру Путину. Глава государства позвонил ей и пообещал разобраться в ситуации.

В нацпроект «Жильё и городская среда» планируют включить пункт о вариантах решения проблемы обманутых дольщиков, а их ипотечные кредиты могут рефинансировать. Об этом ранее рассказал руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский. В стране уже составлен реестр проблемных объектов. Это означает, что государство признаёт проблему и берёт на себя обязательства по её решению. Якубовский напомнил, что это может произойти либо за счёт средств федерального бюджета, либо регионального, либо при помощи инвесторов.