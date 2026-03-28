28 марта 2026 в 15:35

Погружаю яйца в настой — через час на столе палитра от нежной лазури до ночного сапфира. Эти крашенки будто спустились с небес

Беру краснокочанную капусту, лимонную кислоту и яйца — и за ночь получаю крашенки цвета небесной лазури. Получается обалденная красота: яйца приобретают чистый, глубокий синий оттенок от нежно-голубого до насыщенного сапфирового в зависимости от времени выдержки.

А если оставить яйца остывать прямо с капустными листьями, на скорлупе появляются изящные мраморные разводы.

Для приготовления вам понадобится: 7–10 яиц, 1 кочан краснокочанной капусты (500–800 г), 1 чайная ложка лимонной кислоты с горкой, 2 столовые ложки соли. В кастрюлю положите сырые яйца, добавьте мелко нашинкованную капусту, залейте водой, чтобы покрыла все.

Всыпьте соль и лимонную кислоту, доведите до кипения, варите 10 минут. Снимите с огня и оставьте на 6–8 часов — для более насыщенного цвета можно оставить на ночь в холодильнике. Достаньте яйца, обсушите и натрите растительным маслом для блеска. Если хотите мраморный эффект, не вынимайте капусту — листья, прижатые к скорлупе, создадут неповторимый узор.

Мария Левицкая
