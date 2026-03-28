Этот творожный кулич без выпечки — нежный, держит форму, готовится за 20 минут из 4 ингредиентов

В этот кулич можно добавлять что угодно. Изюм, замоченный в роме, — классика. Цукаты — для яркости. Орехи — для текстуры. Вареная сгущенка — для сладкоежек. Шоколадная крошка — для шоколадного вкуса. Каждый год экспериментирую, но базовая основа остается неизменной.

Что понадобится

Беру 500 г творога (жирного, не сухого), 150 г сливочного масла (размягченного), 150 г сметаны (20–30%), 3 желтка, 100 г сахара (или сахарной пудры), 100 г изюма, ванильный сахар по вкусу. Для украшения: цукаты, орехи, шоколадная крошка, ягоды.

Как готовлю

Творог протираю через сито или пробиваю блендером до однородной, нежной массы без комочков. Изюм промываю, замачиваю в горячей воде на 10–15 минут, затем обсушиваю.

Сливочное масло растираю с сахаром и ванильным сахаром до побеления. Добавляю желтки по одному, каждый раз хорошо растирая. Ввожу сметану и тщательно перемешиваю. Соединяю с подготовленным творогом, добавляю изюм.

Все вымешиваю до однородности. Форму для пасхи (пасочницу) застилаю влажной марлей в два слоя. Выкладываю творожную массу, плотно утрамбовываю. Края марли заворачиваю сверху.

Ставлю форму на тарелку или в миску, чтобы стекала сыворотка, сверху кладу груз (например, банку с водой). Убираю в холодильник на 8–12 часов (лучше на ночь).

Готовую пасху освобождаю от марли, переворачиваю на блюдо. Украшаю цукатами, орехами или шоколадной крошкой.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
