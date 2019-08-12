https://static.news.ru/photo/7ba6ffb0-bd2f-11e9-b261-fa163e074e61_660.jpg Фото: Krompolc Roman/CTK/Global Look Press

Жители Москвы с вероятностью до 90% смогут увидеть метеорный поток Персеиды в ночь на 13 августа. Погодная ситуация складывается самым благоприятным для наблюдения за явлением образом.

С вероятностью 90%, ну если только что-то совсем исключительное произойдёт, а так москвичи и все желающие смогут увидеть это явление необычное, — сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Ранее News.ru писал, что жители планеты в ночь на 13 августа смогут увидеть метеорный поток Персеиды. Невероятной красоты зрелище начнётся примерно за час до полуночи. Небесное явление радует жителей Земли ежегодно после того, как планета проходит через шлейф пылевых частиц от кометы Свифта — Таттла. Сгорая в атмосфере, они светятся, образуя «звёздный дождь».

Эксперт рекомендует наблюдать за явлением «краем глаза», потому что Персеиды будут визуально вылетать с юго-восточной стороны неба. По косой траектории можно разглядеть короткие вспышки и заметить, с какой скоростью движутся метеоры.