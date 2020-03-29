Курсирование поездов Москва — Сухум будет прервано с 30 марта в связи с закрытием Россией всех границ из-за эпидемии коронавируса. Уже находящийся в пути поезд доедет только до Сочи, сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, сходит в структуру РЖД).
Состав №305, который отправился из Москвы 28 марта, проследует до станции Адлер. Оттуда же он отправится и в обратный путь под №306 в соответствии с обычным расписанием,
Неиспользованные билеты на отмененные поезда можно будет вернуть до указанного в них времени отправления без потери денег, заверили в ФПК. Тем, кто решит сдать проездные документы позже, предстоит делать это в претензионном порядке.
Онлайн-сервисы по продаже железнодорожных билетов уже приостановили бронирование. При попытке оформить проездной документ сайты с различными формулировками не дают это сделать.
Ранее, как писал NEWS.ru, в РЖД разъяснили условия поездки на поезде в Калининград после того, как будут закрыты госграницы.
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