Сегодня Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет. Совсем немного, если вдуматься. Хотя поэт, как принято говорить, ушёл из жизни в 1996 году, вплоть до сегодняшнего дня он продолжает жить в своём творчестве. Бродский вдохновляет, Бродский восхищает, Бродский продолжает удивлять. Мало кто не вспомнил в прошедшие дни эти строки из известного стихотворения:
«Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса...»
Правду говорят, что поэты — это пророки. Таков и Бродский — актуален и вечен.
Иосиф Бродский, 1991 год
AP/ТАСС
Иосиф Бродский объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе за 1987 год
AP/ТАСС
1988 год
Anefo/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org
Личная карточка И. А. Бродского в отделе кадров «Арсенала»
Общественное достояние/wikipedia.org
Иосиф Бродский в ссылке на поселении в Архангельской области, 1965
Добросовестное использование/wikipedia.org
Мемориальная доска в честь И. Бродского в Венеции
AlexUkuleleArt/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org
Лауреат Нобелевской премии по польской литературе Чеслав Милош беседует с лауреатом Нобелевской премии по русско-американской литературе Иосифом Бродским во время встречи с поэтами в Ягеллонском университете в Кракове, Польша, 18 октября 1990 года
MACIEJ SOCHOR/Polska Agencja Prasowa/Glbal Look Press
Памятник И. Бродскому в Москве
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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