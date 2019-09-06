https://static.news.ru/photo/960142d4-d08b-11e9-b345-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: CEC Russia/via Globallookpress.com

Председатель ЦИК Элла Памфилова, пережившая минувшей ночью нападение во дворе своего дома, в настоящее время принимает участие в международной конференции в Москве.

Элла Памфилова здорова, она принимает участие в международной конференции, — заявили News.ru в аппарате ЦИК.

Как писал News.ru, на Эллу Памфилову напал неизвестный. В ночь на 6 сентября он проник на территорию дома, несколько раз ударил её электрошокером и скрылся. По данному факту следователем СО ОМВД по г.о. Истра Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению, розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.