Подсели на эти рулетики из горбуши — готовлю с грибами и сыром: созданы для балдежного ужина

Это блюдо — доказательство того, что из доступной горбуши можно создать кулинарный шедевр. После запекания и охлаждения рулет приобретает идеальную структуру для нарезки, раскрывая слои ароматного филе, воздушного сыра и пикантной грибной начинки.

Что понадобится

Филе горбуши (без кожи и костей) — 2 шт. (около 600 г), шампиньоны — 200 г, лук репчатый — 1 шт. (средняя), морковь — 1 шт. (средняя), сыр творожный сливочный — 150 г, масло сливочное — 30 г, масло растительное — 2 ст. л., желатин быстрорастворимый — 1 ч. л., укроп свежий — 1 небольшой пучок, сок лимонный — 1 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, фольга или пакет для запекания.

Как готовлю

Филе выкладываю на фольгу, приправляю, сбрызгиваю лимоном, посыпаю укропом. Грибы, лук, морковь обжариваю до мягкости, остужаю.

Филе посыпаю половиной желатина, смазываю творожным сыром, выкладываю грибную начинку, посыпаю оставшимся желатином.

Сворачиваю рулет, заворачиваю в фольгу. Запекаю при 200°C 25-30 минут в форме с водой. Остужаю, убираю в холодильник на несколько часов. Нарезаю острым ножом.

