18-летний тяжелобольной Олег Бушуев сможет получить российское гражданство и сделать пересадку сердца.
Накануне к подростку на дом пришли представители власти и приняли документы. По словам его матери, Светланы Бушевой, паспорт он получит в течение месяца.
Как
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана приняло дополнительные меры для защиты от коронавируса. Власти страны ограничили пересечение границы россиянами по внутреннему паспорту. Аналогичные запреты введены для киргизских граждан, которые используют ID-карту, и казахов со свидетельствами о рождении и удостоверениями личности, писал NEWS.ru.
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