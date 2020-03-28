https://static.news.ru/photo/d10a301c-70e9-11ea-ac29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

18-летний тяжелобольной Олег Бушуев сможет получить российское гражданство и сделать пересадку сердца.

Накануне к подростку на дом пришли представители власти и приняли документы. По словам его матери, Светланы Бушевой, паспорт он получит в течение месяца.

Как пишет «РЕН ТВ», Олегу отказали в пересадке сердца из-за отсутствия у него российского гражданства. Его мать родилась в Магадане, но 20 лет назад, когда она ещё не имела паспорта, у её родителей украли все документы, позднее семья вынуждена была переехать жить в Абхазию.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана приняло дополнительные меры для защиты от коронавируса. Власти страны ограничили пересечение границы россиянами по внутреннему паспорту. Аналогичные запреты введены для киргизских граждан, которые используют ID-карту, и казахов со свидетельствами о рождении и удостоверениями личности, писал NEWS.ru.