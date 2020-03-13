https://static.news.ru/photo/8bacc926-652c-11ea-846a-fa163e074e61_660.jpg

Правительство Казахстана приняло дополнительные меры для защиты от коронавируса. Власти страны ограничили пересечение границы россиянами по внутреннему паспорту.

Аналогичные запреты введены для киргизских граждан, которые используют ID-карту, и казахов со свидетельствами о рождении и удостоверениями личности, сообщается на сайте МИД страны. Эти запреты должны минимизировать попадание вируса на территорию государства.

При этом граждане, которые уже пересекли границу с использованием этих документов, смогут вернуться домой по ним.

Ранее NEWS.ru писал, что количество умерших в результате заражения коронавирусом в мире превысило пять тысяч человек.

В России за последние сутки зафиксированы семь новых случаев заражения коронавирусом: четыре в Москве, два в Калининграде и один в Краснодарском крае. В общей сложности официально подтверждены данные о 33 заболевших.