Правительство Казахстана приняло дополнительные меры для защиты от коронавируса. Власти страны ограничили пересечение границы россиянами по внутреннему паспорту.
Аналогичные запреты введены для киргизских граждан, которые используют ID-карту, и казахов со свидетельствами о рождении и удостоверениями личности,
При этом граждане, которые уже пересекли границу с использованием этих документов, смогут вернуться домой по ним.
Ранее NEWS.ru писал, что количество умерших в результате заражения коронавирусом в мире превысило пять тысяч человек.
В России за последние сутки зафиксированы семь новых случаев заражения коронавирусом: четыре в Москве, два в Калининграде и один в Краснодарском крае. В общей сложности официально подтверждены данные о 33 заболевших.
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