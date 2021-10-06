Подростку грозит до семи лет заключения за пост в соцсети

17-летнего жителя Белгородской области обвинили в публичном оправдании терроризма за публикацию на личной станице в социальной сети, говорится на сайте Следственного комитета. По этой статье подростку грозит до семи лет лишения свободы.

По информации силовиков, молодой человек, «разделяя экстремистские идеи о допустимости и необходимости насилия, <...> имея убеждения, связанные с признанием идеологии и практики терроризма правильными и заслуживающими поддержки и подражания», опубликовал в соцсети текстовое сообщение. Материал он сопроводил фотографиями казанского и пермского стрелков Тимура Бекмансурова и Ильназа Галявиева, а также изображениями огнестрельного оружия.

Молодого человека задерживали «при силовой поддержке» сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии. Следователи также провели обыск в квартире, где были изъяты предметы, «имеющие доказательственное значение». Следствие планирует ходатайствовать о мере пресечения, связанной с изоляцией подростка.

Нападение на школу в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее там учился. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане было объявлено днём траура.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Галявиеву грозит пожизненное заключение.

Стрельба в пермском университете произошла утром 20 сентября. В результате случившегося погибли шесть человек, пострадали 47, включая подозреваемого в нападении. Им оказался студент-первокурсник Тимур Бекмансуров. Он был госпитализирован, ему была проведена ампутация ноги.