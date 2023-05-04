Подполковник заявил об опасности продления зерновой сделки для ВМФ России Подполковник Иванников: продление зерновой сделки несет угрозу ВМФ России из-за дронов ВСУ

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Продление зерновой сделки может создать опасность для Военно-морского флота России, поскольку ВСУ продолжат использовать гуманитарный коридор для атак британскими дронами, заявил подполковник запаса МВД Олег Иванников. По его словам, которые приводит URA.RU, возможности британских дронов демонстрируются потенциальным покупателям с целью дальнейшей продажи.

Эта ситуация очень опасная и для Военно-морского флота России, так как боевые дроны, которые используют ВСУ на наших морских границах, в большинстве случаев произведены в Соединенном Королевстве. <...> Это достаточно качественная продукция. Она способна нанести серьезный материальный ущерб российскому военно-морскому флоту, — считает военный политолог.

Он уверен, что продлевать зерновую сделку можно лишь при условии, что за нарушение договоренностей последует уголовная ответственность.

В любом случае здесь решение должно принимать военно-политическое руководство России. Если ситуация располагает к тому, чтобы терпеть или немного подождать, то так возможно сделать, — отметил Иванников.

По его мнению, нужны гарантии международного сообщества, что украинская сторона не будет использовать зерновой коридор в военных целях. Это условие для продления сделки, в противном случае «все будет повторяться», заключил подполковник запаса МВД.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что России следует отказаться от продления зерновой сделки, однако сделать это необходимо после президентских выборов в Турции, которые пройдут 15 мая. Он предложил «послать Украину и Запад» в этом вопросе. Аналитик также заявил, что объекты инфраструктуры Одесского порта вписываются в критерии законной цели для ударов российской армии.