Подозреваемого в убийстве банкира в Москве перехватили на пути в Европу

Силовики задержали подозреваемого по делу об убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи, когда тот направлялся в Европу, пишет «Коммерсант». Сообщается, что его зовут Андрей Скрипкин, он находился в Белоруссии. Он заочно арестован московским Кунцевским судом. Его подозревают в убийстве двух или более лиц и убийстве малолетнего.
По информации журналистов, предполагаемого преступника
В пресс-службе Кунцевского суда
Задержанным оказался бывший партнёр Яхонтова. При этом неизвестно, считают ли силовики подозреваемого исполнителем убийства или его заказчиком.
Тела банкира, его жены и их восьмилетнего сына обнаружили накануне, после того как семья с 24 октября перестала выходить на связь.
Яхонтов в 2016 году проходил по делу о растрате и преднамеренном банкротстве банка. По версии следствия, он и другие сотрудники московского филиала Смоленского банка вывели на счета подконтрольных иностранных компаний больше 600 млн рублей. По этому делу его осудили на шесть лет заключения, а также обязали выплатить больше 2 млрд рублей по гражданскому иску.