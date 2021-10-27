Подозреваемого в убийстве банкира в Москве перехватили на пути в Европу

Силовики задержали подозреваемого по делу об убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи, когда тот направлялся в Европу, пишет «Коммерсант». Сообщается, что его зовут Андрей Скрипкин, он находился в Белоруссии. Он заочно арестован московским Кунцевским судом. Его подозревают в убийстве двух или более лиц и убийстве малолетнего.

По информации журналистов, предполагаемого преступника задержали по горячим следам. Сотрудникам уголовного розыска помогло изучение записей с видеокамер жилого дома, где произошло убийство. В правоохранительных органах считают, что преступник не ожидал появления в квартире кого-то помимо Яхонтова. Он убил жену и ребёнка банкира как свидетелей и сразу после этого уехал из Москвы. Предполагается, что уже 28 октября подозреваемого вернут в столицу, где следствие сможет установить мотивы совершения преступления.

В пресс-службе Кунцевского суда сообщили ТАСС, что Андрей Скрипкин заочно арестован, его подозревают по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц", "Убийство малолетнего"). Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Задержанным оказался бывший партнёр Яхонтова. При этом неизвестно, считают ли силовики подозреваемого исполнителем убийства или его заказчиком.

Тела банкира, его жены и их восьмилетнего сына обнаружили накануне, после того как семья с 24 октября перестала выходить на связь.

Яхонтов в 2016 году проходил по делу о растрате и преднамеренном банкротстве банка. По версии следствия, он и другие сотрудники московского филиала Смоленского банка вывели на счета подконтрольных иностранных компаний больше 600 млн рублей. По этому делу его осудили на шесть лет заключения, а также обязали выплатить больше 2 млрд рублей по гражданскому иску.