В офисе Зеленского назвали сроки согласования договора Украины с Россией

Согласование мирного договора России и Украины может занять от нескольких дней до полутора недель, заявил в интервью изданию Wirtualna Polska советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он добавил, что в Киеве хотят выработать конкретный механизм, который гарантирует безопасность страны.

На данный момент и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях. Согласование спорных пунктов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к составлению мирного договора, — сказал Подоляк.

При этом он отметил, что в переговорах кроме России и Украины участвуют представители Польши. По его словам, Киев и другие заинтересованные стороны хотят выработать конкретный механизм, который в будущем будет гарантировать безопасность Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью переговоров с Москвой он ставит получение «действенных гарантий». При этом раскрывать детали глава государства не стал, лишь уточнил, что задача украинской делегации заключается в договорённости о его встрече с президентом РФ. Украинский лидер добавил, что «об этом тяжело договориться, но нужно».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.